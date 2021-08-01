Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmak için hem 35 yaşındaki futbolcunun menajeri hem de Cagliari Kulübü’yle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, bu transferde önemli aşama katetti. 4 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle kulübünün göndermek istediği futbolcuya 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, oyuncuyu ikna etmeye yaklaştı.

Ayrılık için Çizme kulübünün de Godin’e bir miktar ödemede bulunabileceği kaydedildi. Beşiktaş’ın, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarı sonrasında yıldız isme 2 yıllık sözleşme sunduğu ifade edildi.