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Beşiktaş transfer haberi: Godin'de geri sayım

Cagliari'den ayrılması beklenen Diego Godin'in transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Uruguaylı stoperi kadrosuna katma noktasında önemli aşama kaydetti.

01 Ağustos 2021, Pazar 12:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer haberi: Godin'de geri sayım

Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmak için hem 35 yaşındaki futbolcunun menajeri hem de Cagliari Kulübü’yle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, bu transferde önemli aşama katetti. 4 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle kulübünün göndermek istediği futbolcuya 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, oyuncuyu ikna etmeye yaklaştı.

Ayrılık için Çizme kulübünün de Godin’e bir miktar ödemede bulunabileceği kaydedildi. Beşiktaş’ın, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarı sonrasında yıldız isme 2 yıllık sözleşme sunduğu ifade edildi.

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