Beşiktaş 'ta yönetici Emre Kocadağ’ın da ilgilendiklerini açıkladığı Edin Dzeko’da flaş bir gelişme var. Uzun süre Roma’dan ayrılacağı konuşulan oyuncuyla ilgili kulübün yeni hocası Mourinho’dan sürpriz bir karar geldi. Portekizli çalıştırıcı, tecrübeli golcüyle yaptığı görüşme sonrası ondan faydalanma kararı aldı.

İtalyan kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko’nun Roma’da kontratını tamamlayacağı öğrenildi. Dzeko’nun adı Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray ’la da ciddi şekilde anılmıştı.