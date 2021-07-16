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Beşiktaş transfer haberi: Dzeko'ya Mourinho duvarı

Beşiktaş'ın golcü transferi adına ilgilendiği isimlerden Edin Dzeko, Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yaptığı görüşme sonrasında takımda kaldı.

16 Temmuz 2021, Cuma 11:08 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer haberi: Dzeko'ya Mourinho duvarı

Beşiktaş 'ta yönetici Emre Kocadağ’ın da ilgilendiklerini açıkladığı Edin Dzeko’da flaş bir gelişme var. Uzun süre Roma’dan ayrılacağı konuşulan oyuncuyla ilgili kulübün yeni hocası Mourinho’dan sürpriz bir karar geldi. Portekizli çalıştırıcı, tecrübeli golcüyle yaptığı görüşme sonrası ondan faydalanma kararı aldı.

İtalyan kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko’nun Roma’da kontratını tamamlayacağı öğrenildi. Dzeko’nun adı Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray ’la da ciddi şekilde anılmıştı.

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