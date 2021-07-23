Serie A takımlarından Cagliari forması giyen Diego Godin'de işlem tamam. Geçtiğimiz günlerde 35 yaşındaki stoper, kendisine transfer teklifleri geldiğini ancak henüz bir ilerleme olmadığını dile getirmişti. Uruguaylı defans, Beşiktaş 'ın transfer teklifini doğrularken, "2-3hafta önce kulübüm Cagliari, Rusya'dan teklif aldı. Ayrıca Türkiye'den de bir teklif olmuş. Ancak beni arayıp detayları iletmediler. Dolayısıyla benimle iletişime geçilmedi. Haftaya sezon hazırlıkları için döneceğim" ifadelerini kullanmıştı. Bu durumun ardından Beşiktaş yönetimi gaza bastı ve tecrübeli futbolcunun transferi için girişimlerde bulundu.

Başkan mesajı verdi

Cagliari Başkanı Massimo Cellino, sıkıntılarının sürdüğünü vurgulayıp oyunculara isteyen gidebilir mesajı verdikten sonra kulübünden yıllık4milyon Euro alan Godin'in,Beşiktaş'ın2.5 milyon Euro’luk 1+1 sözleşme teklifine teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde transferin resmileşmesi bekleniyor.

Süleyman Hatısaru