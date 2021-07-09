Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun kalmak istiyor

Everton’la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk Tosun’un yeni sezonda da Beşiktaş 'ta kalması gündeme geldi. Ara transfer döneminde kiralık olarak takıma katıldıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve katkı veremeyen yıldız oyuncu, alacağının yarısını silerek büyük fedakarlık örneği göstermişti.

Cenk’in Everton’da yeni sezonda düşünülmediği, gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı ifade edilirken sözleşmesi sona erene kadar Beşiktaş’ta yoluna devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Sergen Yalçın’ın vereceği rapora göre Cenk’le ilgili hareket edilecek.