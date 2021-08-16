Beşiktaş transfer haberi: Batshuayi opsiyonsuz geliyor

Beşiktaş , forvet transferi için uzun süredir yaptığı çalışmalardan sonunda sonuç almayı başarmıştı. Yönetim, İngiltere Premier Lig devi Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi’yle anlaşma sağlamıştı. Yıldız futbolcunun transferini bizzat açıklayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşması sonunda, oyuncunun yeni haftada İstanbul’da olmasını beklediğini iletmişti. 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Chelsea’yle anlaşan yönetim, satın alma opsiyonu konusunda yapılan pazarlıklarda ise orta noktayı bulamadı.

Kiralama bedeli...

Ada ekibiyle yapılan pazarlıklarda 4 milyon Euro’luk satın alma maddesi konusundaki talebi geri çevrilen yönetim, bu konuda istediğini alamadı. Yıldız golcü, opsiyon olmadan kiralanacak. Yönetimin, başarılı oyuncuyu kiralamak için yaklaşık 1 milyon Euro ödeyeceği bildirildi. Siyah- Beyazlılar, Batshuayi’ye ise 2.5 milyon Pound ödeyecek.

Gökmen Özcan