Son olarak Beşiktaş 'ın 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinde Mostafa Mohamed'in penaltı vuruşunu kurtararak takımına galibiyeti getiren Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Özellikle yaz döneminde Fransız ekiplerinin kadrosuna katmak istediği Ersin Destanoğlu için Nice yeniden devredeyken başka kulüplerin de temaslarda bulundukları aktarılıyor.





Fransız basınından Le 10 Sport'un özel haberine göre yaz döneminde Lille, Lyon ve Nice; Ersin Destanoğlu transferi konusunda Beşiktaş'ı ikna edemezlerken Lille'de Türk oyuncularla büyük başarı yakalayan ve şimdilerde Nice'in başında bulunan Christophe Galtier'nin Ersin'i kadrosunda görmek istediği aktarılıyor. Nice'in kış transfer döneminde yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

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Premier Lig'den talip!

Fransız basını Nice'in yeni teklif hazırlığına rağmen kendilerini zorlu bir yarışın beklediğini ifade etmekte. Ersin Destanoğlu için bir Premier Lig ekibi ve bir İtalyan takımının temaslarda bulunduğu aktarılıyor. Kış döneminde Ersin transferi için bu takımların da Beşiktaş'a resmi teklif sunmaları bekleniyor.



