Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edilecek olması nedeniyle Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara başladı. Beşiktaş'ın transferde öncelikli hedeflerinden biri kiralık kontratı sona eren Valentin Rosier'nin yerini doldurmak olurken bu doğrultuda Antwerp'in başarılı sağ beki Aurelio Buta için girişimler başladı.

Gazet van Antwerpen'in haberine göre Beşiktaş, Buta için resmi teklifini iletti. Normalde sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Buta'nın kulüp tarafında 1 yıllık uzatma hakkı bulunuyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın oyuncu için 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Opsiyonu kullanıldığında dahi önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesi nedeniyle Buta'nın bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarılmakta.

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Beşiktaş, bu sezonu kiralık olarak takımda geçiren Valentin Rosier'yi kadrosunda tutmak istese de Portekiz basınında çıkan haberlerde Sporting'in Fransız sağ bek için 8 milyon Euro'luk bir bonservis talep ettiği yönünde.

Galatasaray'ın da gündemine gelmişti

Alt yaş gruplarında Portekiz Milli Takımı forması da giyen Buta, Belçika'da sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çekmişti. Geçtiğimiz yaz İngiltere'den Wolverhampton iddiaları ortaya atılan Buta için Galatasaray'ın de devrede olduğu aktarılmıştı. Sonrasında Sarı-Kırmızılılar, Omar Elabdellaoui transferini gerçekleştirmişti.

Bu sezon Antwerp formasıyla toplam 34 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 5 de asist katkısı sağladı.