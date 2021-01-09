İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny'yi bırakmıyor. The Sun'a göre Elneny için Beşiktaş, kiralama talebiyle yeniden devreye girmiş durumda.

The Sun'ın Football.London'a dayandırdığı habere göreyse Arsenal, Elneny için kararını vermiş durumda. Partey'nin gelişiyle süreleri azalmasına rağmen Elneny'nin takımda kalması isteniyor. Premier Lig, Avrupa Ligi ve FA Cup maçları ile yoğun fikstür nedeniyle Elneny'nin önemli bir opsiyon olarak kadroda tutulması kararı alındı.