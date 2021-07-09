Beşiktaş transfer haberi: Arnautovic ile masaya oturuluyor

Beşiktaş ’ta transfer operasyonu son sürat devam ederken yönetim Sergen hocanın özellikle golcü talebini yerine getirmek için büyük mesai harcıyor. Başarılı teknik adam yapılan son görüşmede iki yıldız golcünün alınmasını istedi.

Geçen sezon yaşanan sıkıntıları Şampiyonlar Ligi serüveninin de eklenmesiyle tekrar yaşamak istemeyen hocanın bu istediği yerine getirilecek. İlk aday olarak Edin Dzeko ya da Costa’dan birini kadrosuna katacak olan Siyah-Beyazlılar, sürpriz bir adım daha attı. Fenerbahçe ’nin de bir süredir listesinde olan Arnautovic için Kartal da devreye girdi.





Maliyeti daha uygun

Çin Kulübü Shangai Port’tan ayrılacak olan yıldız oyuncunun menajerinin görüşmeler yapmak üzere İstanbul’a davet edildiği belirtildi. Çin’de yüksek ücret almasına karşın maliyet olarak gündemdeki diğer adaylara göre daha uygun olacağı düşünülen Arnautovic’in Beşiktaş’ın kadrosuna katacağı iki yıldız golcüden biri olması bekleniyor.

Orhan Yıldırım