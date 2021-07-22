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Beşiktaş transfer haberi: Diego Costa'da son iki gün

Yıldız oyuncu Diego Costa'ya senelik 2.5 milyon Euro artı 1 milyon Euro imza parası öneren Beşiktaş beklemeye geçmişti. Diego Costa'nın 2 gün içerisinde kararını Beşiktaş'a iletmesi gerekiyor.

22 Temmuz 2021, Perşembe 11:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer haberi: Diego Costa'da son iki gün

Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş 'ın golcü konusundaki ilk hedefi Diego Costa... Yapılan pazarlıklarda İspanyol futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş artı 1 milyon Euro imza parası önerilmişti. 32 yaşındaki forvet de yönetimden düşünmek için 24 Temmuz'a kadar süre istemişti.

Beklemeye geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar iki gün sonra gelecek karara göre hareket edecek. Teklifini yükseltmeyecek Beşiktaş, olası bir olumsuz cevap sonrasında görüşmeleri bitirip, alternatif isimlere yönelecek.

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