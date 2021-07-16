Beşiktaş 'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira’da mutlu son oldukça yakın. Brezilyalı yıldızın menajeriyle hemen hemen her gün görüşme halinde olan Beşiktaş işi bitirme noktasına getirdi. Sergen Yalçın’ın takımında görmeyi çok istediği oyuncuyla ilgili pazarlıklardaki büyük fark eridi. Yıllık 2.5 milyon Euro isteyen yıldız oyuncuya ilk etapta 1.5 milyon Euro önerilmişti. Yönetim bu rakamın üzerine çıkarak teklife önemli başarı bonusları da ekledi.

‘Bitti’ gözüyle bakılıyor

Bu gelişme üzerine taraflar büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Transferde halen bazı pürüzler söz konusu. Ancak yönetim şu anda işe ‘bitti’ gözüyle bakıyor. Beşiktaş formasını giymeyi isteyen oyuncu da imza için gün sayıyor. İkinci etap kampına yetişmesi beklenen Alex’in, Beşiktaş’ın yeni sezondaki 10 numarası olması için artık sayılı günler var.

Orhan Yıldırım