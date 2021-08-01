Beşiktaş transfer haberi: Alex Teixeira geliyor!

Yeni sezon öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadrosun güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş , bu doğrultuda Çin Ligi ekiplerinden JS Suning’le sözleşmesi biten Alex Teixeira’yı gündemine almıştı. 31 yaşındaki 10 numara için uzun süredir yapılan pazarlıklardan bir türlü sonuç alamayan yönetim, futbolcunun yüksek imza parasındaki ısrarcı tutumu sonrasında görüşmeleri askıya alma noktasına gelmişti.

Karantina konusu...

Arap yarımadasından gelen teklifleri değerlendirmek için menajeriyle birlikte Dubai’de görüşmelerde bulunan yıldız futbolcu, istediği sonucu alamamasının ardından ülkesine döndü. Bu gelişme sonrası menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a haber gönderen Teixeira, kulübün şartlarını kabul ettiğini iletti. Yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlayan yönetim, imza parası dahil olmak üzere futbolcuya sezon başına 2.5 milyon Euro ödeyecek. Ekstra bonus ve ödeme koşulları konusundaki planlamanın bitmek üzere olduğu ve oyuncunun en kısa süre içinde İstanbul’a getirilmesinin planlandığı kaydedildi. Türkiye’nin Brezilya’dan gelen kişilere zorunlu karantina uygulaması sebebiyle oyuncuyu prosedürden kurtarmak için çeşitli çalışmalarda bulunan yönetim, futbolcuya bir an önce imzayı attırmayı hedefliyor.

Golcü planlaması değişti

Teixeira harekatının başarıya ulaşmasının ardından yönetim, golcü transferindeki hamlesini güncelleyecek. Normal şartlarda 2 golcü alması beklenen Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun çift forvetli sistemde ileri bölgede de oynayabilme özelliğinin bulunması sebebiyle Teixeira artı bir golcüyle forvet transferini noktalamayı hedeflediği ifade edildi.

Ailesini de ikna etti

Kara Kartal’ın yıldız orta saha oyuncusu Josef de Souza, yaz tatilinin bir bölümünü Alex Teixeira ve ailesiyle birlikte Brezilya’da geçirmişti.

Beraber zaman geçirdikleri süreç boyunca dünyaca ünlü futbolcuya Siyah-Beyazlılar’ı anlatan ve ailesini İstanbul’a gelmeye ikna eden Josef, önceki gün de yeni bir atak yaptı. Tecrübeli futbolcuyla Instagram’daki fotoğrafı altında yorumlaşan Souza, arkadaşına, ‘Come to Beşiktaş’ yazdı. Alex ise bu yoruma, “Yakında kardeşim” cevabını verdi. Bu yorumlaşma, sosyal medyada büyük yankı yarattı.