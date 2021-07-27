Beşiktaş transfer haberi: Alex Teixeira çılgınlığı

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Çin Ligi kariyerini tamamlayıp boşa çıkan Alex Teixeira’yı transfer gündemine alan Beşiktaş , Brezilyalı futbolcuyla yapılan temaslarda büyük aşama katetmişti. 31 yaşındaki oyuncuyla 2.5 milyon Euro yıllık maaşa anlaşan ancak imza parası konusunda el sıkışamayan yönetim, yıldız ismin geri adım atmasını beklerken gelen son haberle üzülmüştü. Başarılı 10 numara, Arap kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmek için Dubai’nin yolunu tutmuştu. Ancak tecrübeli ismin bu seyahatinin ardından bir kulüple anlaşamaması, Beşiktaş’ın transfer umutlarını artırdı. Yönetim, oyuncunun Dubai’de tatil yapıp sonrasında tekliflerine olumlu yanıt vermesini beklerken Beşiktaş taraftarlarından da büyük bir atak geldi.

Josef de baskıya devam ediyor

Daha önce birçok transferde devreye girip hedefteki isimleri mesaj yağmuruna tutan futbolseverler, bu kez farklı bir taktik Sosyal medya üzerinden organize olan taraftarlar, Teixeira’nın eşi Thais Cristina’nın Instagram’daki son paylaşımının altına dün itibarıyla 200 bini aşkın, ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) mesajı yazdı. Oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken özellikle Josef de Souza ve ailesinin futbolcunun kendisi ve eşine yaptığı baskının, taraftarın da etkisiyle birlikte olumlu karşılık bulması bekleniyor.