Savunmaya takviye adına arayışlarını sürdüren Beşiktaş 'ta Francisco Montero'ya talip çıktı. AEK'nın İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Yunan basınından Gazzetta, İspanya'daki bağlantılarından aldığı bilgiye göre AEK'nın Francisco Montero ile ilgilendiğini aktardı. Domagoj Vida'yı kadrosuna katan Yunan ekibi, Montero'yu da transfer ederek stoper hattında uyumlu bir ikili yaratmak istiyor.

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Gazzetta'nın haberinde Francisco Montero'nun da AEK'nın teklifine sıcak baktığı aktarıldı.

İspanyol oyuncu, 2020-21 sezonunu Atletico Madrid'den kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirdikten sonra 2021'in yaz transfer döneminde 750 bin Euro karşılığında bonservisi alınmıştı.