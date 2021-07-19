Beşiktaş transfer haberi: Adem Ljajic planı

Beşiktaş 'ta gözden düşen Adem Ljajic’in durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira’nın transfer edilmesi halinde aynı bölgede görev yapan Ljajic’le yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Torino’dan 2018’de 1 milyon 250 bin Euro’ya kiralanan ve 2019’da 6.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Adem Ljajic’in sözleşmesi 2022’de bitecek. Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık garanti ücreti 2 milyon 250 bin Euro olan 29 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak elden çıkarmayı hedefliyor.

Tecrübeli oyuncunun gitmesiyle kulübün harcama limitinde 2 milyon 250 bin Euro’luk rahatlama sağlanacak.