Beşiktaş transfer etmek istedi Antalyaspor kaptı

Son dakika haberi: TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider durumda bulunan Kocaelispor, Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Gökdeniz Bayrakdar'ın Antalyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

07 Şubat 2020, Cuma 21:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer etmek istedi Antalyaspor kaptı

Kocaelispor'un 2001 doğumlu oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın yeni takımı belli oldu. Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan genç futbolcu, Antalyaspor'a transfer oldu.

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'in resmi siteden yaptığı açıklamada, ''Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar satışı için Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Gökdeniz Bayraktar için bonservis bedelinin yanı sıra, sonraki satıştan pay ve sezon başı Antalyaspor hazırlık kampına katıldıktan sonra kiralık verilmek istenirse, Kocaelispor’a bedelsiz olarak verilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Sürecin başından beri dediğimiz gibi öncelikle Kocaelispor menfaatini düşünerek hareket ettik. Hem Kocaelispor hem de futbolcumuz Gökdeniz için hayırlı olmasını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı. Forvet ve kanat bölgelerinde oynayan Gökdeniz, U19 Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi.


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