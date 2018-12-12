Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.

12 Aralık 2018, Çarşamba 12:18
- A +
Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, müsabaka için belirlenen bilet fiyatlarının 125 ile bin lira aralığında olduğu aktarıldı.

Trabzonspor maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

     Kategori 1: 335 lira

     Kategori 2: 305 lira

     Kategori 3: 275 lira

     Kategori 4: 245 lira

     Kategori 5: 215 lira

     Kategori 6: 185 lira

     Kategori 7: 135 lira

     Kategori 8: 125 lira

     VIP: 800 lira

     1903 A-E Blok: 800 lira

     1903 B-D Blok: 850 lira

     1903 C Blok: Bin lira

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.