Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazandıktan sonra Alanyaspor ile deplasmanda kalan Beşiktaş yakaladığı bu çıkışı Trabzonspor karşısında taraftarı önünde devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ise inanılmaz formda. Yeni Malatyaspor'a kaybedilen 5-0'lık maçtan sonra Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmıştı. Bordo-Mavili takım sonrasında çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Ünal Karamanlı Trabzonspor çıkışını Beşiktaş maçında da devam ettirmek istiyor.

Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşikaş - Trabzonspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Pepe, Babel ve Roco yine yok

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak.

Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.

Forvet hattında sıkıntı var

Beşiktaş, Trabzonspor ile yapacağı önemli karşılaşma öncesi forvet hattında sıkıntı yaşıyor. Sezon başından beri bu bölgedeki sorunlarını gideremeyen siyah-beyazlı ekipte Vagner Love, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Cyle Larin beklentileri karşılayamadı.

Adriano sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig’de bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa ilk yarının son haftasında Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor'da hedef 3. derbi galibiyeti

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 3 maçını kazanan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş mücadelesinden de galibiyetle ayrılarak hem seriyi sürdürmeyi, hem de bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde yakaladığı çıkışla üst sıralarda kendine yer edinen bordo-mavililer, 16’ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. Trabzonspor bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürüp üst sıralarda yerini sağlamlaştırmayı, ayrıca bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Vodafone Park’ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman’ın, son oynanan ve 3-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçındaki 11’ini koruyarak Beşiktaş karşısına da aynı 11 ile başlaması bekleniyor.

Beşiktaş ile 91. randevu

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 91’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 90 maçta Trabzonspor’un 32, Beşiktaş’ın 36 galibiyeti bulunuyor. 22 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 95 gol atarken, kalesinde 127 gol gördü.

Trabzonspor 8 sezon sonra ilk peşinde

Bu sezon ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, bu maçtan da galip ayrılırsa, 2010-11 sezonundan sonra ilk kez bir sezonda üç derbi galibiyeti almayı başaracak.

Pereira kart sınırında

Trabzonspor’da bu maç öncesi sağ bek oyuncusu Joao Pereira 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor. Pereira bu maçta kart görürse ilk yarının son maçında Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş ile Trabzonspor 127'nci randevuda

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 127. kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 126 karşılaşmanın 53'nü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 173 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.

Ligde 90 maç yaptılar

Beşiktaş ve Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki 91 randevularına hazırlanıyorlar. İki takım arasında oynanan 90 maçta siyah-beyazlıların 36-32 üstünlüğü bulunuyor. 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 128 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.

İstanbul'da Beşiktaş farkı

Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 62 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 17 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 99, Trabzonspor ise 45 gol attı. Siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle Trabzonspor'u Konya'da ağırlamış, maçı 3-0 da kazanmıştı. Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 44 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 69 golüne karşılık, bordo-mavililer 35 gol attı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de rakibini 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Beşiktaş son 13 maçta bir kez yenildi

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son 12 maçta alınan sonuçlar ise şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2011-2012 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1 (Süper Final)

2012-2013 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 0

2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 0

Trabzonspor-Beşiktaş 1 - 1

2014-2015 Beşiktaş-Trabzonspor 3 - 0 (Konya'da oynandı)

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 2

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2016-2017 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 3 - 4

2017-2018 Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-2