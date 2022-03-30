Beşiktaş, Trabzonspor maçı taktiğini çalıştı!

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve açmagerme çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Biletler 1 TL’den...

Siyah-Beyazlılar, cuma günkü idmanını taraftarına açık yapacak. Konuyla ilgili olarak dün kulüpten yapılan bildiride, “Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek. Taraftarlarımıza açık olarak yapılacak antrenmanın biletleri, 1 TL bedelle satışa sunuldu. Yalnızca Vodafone Park Doğu Tribün’e taraftar alınacaktır” denildi.







