Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazandıktan sonra Alanyaspor ile deplasmanda kalan Beşiktaş yakaladığı bu çıkışı Trabzonspor karşısında taraftarı önünde devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ise inanılmaz formda. Yeni Malatyaspor'a kaybedilen 5-0'lık maçtan sonra Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmıştı. Bordo-Mavili takım sonrasında çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Ünal Karamanlı Trabzonspor çıkışını Beşiktaş maçında da devam ettirmek istiyor.

İşte 11'ler

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı skor takibi, canlı anlatımı ve tüm detaylar ise fanatik.com.tr'de...

Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon yer alamayan ve UEFA Avrupa Ligi’ne de erken veda eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak.

Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlikle yenilgi sonunda 25 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazanarak kaldığı tek kulvarda iddiasını sürdürmeye çalışacak.







