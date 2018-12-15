Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? (İlk 11'ler belli oldu)
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Avrupa Ligi'ne veda eden ve gözünü Süper Lig'e diken Kara Kartal, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet elde etmek istiyor. Son 3 haftada 9 puan toplayan Trabzonspor ise çıkışını Beşiktaş karşısında sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazandıktan sonra Alanyaspor ile deplasmanda kalan Beşiktaş yakaladığı bu çıkışı Trabzonspor karşısında taraftarı önünde devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ise inanılmaz formda. Yeni Malatyaspor'a kaybedilen 5-0'lık maçtan sonra Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmıştı. Bordo-Mavili takım sonrasında çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Ünal Karamanlı Trabzonspor çıkışını Beşiktaş maçında da devam ettirmek istiyor.
İşte 11'ler
Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı skor takibi, canlı anlatımı ve tüm detaylar ise fanatik.com.tr'de...
Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon yer alamayan ve UEFA Avrupa Ligi’ne de erken veda eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak.
Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlikle yenilgi sonunda 25 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazanarak kaldığı tek kulvarda iddiasını sürdürmeye çalışacak.