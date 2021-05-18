Süper Lig’de şampiyonluğa Gürsel Aksel Stadı’nda ulaşan Beşiktaş, 3 gün sonra aynı statta Antalyaspor’u yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götürdü. Sezonu çifte kupayla kapatan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı ve Siyah Beyazlı ekip taraftarları TFF Süper Kupa için geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın hem Süper Lig, hem de Türkiye Kupası'nda zafer elde etmesi Süper Kupa Finali'nin kimler arasında oynanacağı sorusunu ortaya çıkardı. Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla kapatmasının ardından merak edilen bir soru da belirdi: Beşiktaş, TFF Süper Kupa finalini hangi takımla oynayacak? Beşiktaş'ın Süper Kupa'daki rakibi kim? İşte detaylar...

Beşiktaş, TFF Süper Kupa finalini hangi takımla oynayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'na göre, Süper Kupa Finali Süper Lig'de şampiyon olan takım ile Türkiye Kupası'nı alan takım arasında oynanıyor. Ancak her iki kupayı da aynı takım alırsa durum değişiyor. Süper Kupa Statüsü'nün 1. maddesinde Süper Kupa Finali'ni oynayacak takımlar belirlenmiş durumda. O maddeye göre, eğer Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı aynı takım kazanırsa, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası'nda finalist olmuş diğer takım rakip oluyor.

Beşiktaş'ın Süper Kupa'daki rakibi kim?

Böylece, Süper Kupa Finali'nde ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın karşısına Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile final oynayan Antalyaspor çıkacak.

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

Talimatnameye göre Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Kupa Finali'nde de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve stadyum, TFF tarafından daha sonra açıklanacak.