Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli: Her şeyi yaptık, kazanamadık

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında geçici olarak Kara Kartal'ın başına geçen ve geçtiğimiz hafta Kayserispor'u müthiş bir dönüşle 4-2 deviren Önder Karaveli, Kadıköy'den de bir puan çıkarmayı başardı. Maçın ardından konuşan başarılı hoca, galip gelmek istediklerini fakat beraberliğe razı kaldıklarını kaydetti.

Oyuncularının sahada her dediğini yaptığını söyleyen Karaveli, "Fenerbahçe'yi yenmek için geldik. Maçı izleyenlere iyi futbol izlettirmek istiyorduk. Oyuncularım, onlardan istediğim, çalıştığımız her şeyi yaptı. Topa sahip olmayı istedik. Bu sayede boşluklar bulabileceğimizi düşünüyorduk. Tek eksik kaldı, kazanmak" dedi.

Oyun olarak üstün olan taraf olduklarını vurgulayan Önder Karaveli, "Maçı kazanmadık ama oyunu kazandık. Oyuna girenlerin katkısı oldu. Oğuzhan yine iyi oynadı. Direkt maç başlarında da oynayacak duruma da gelecektir. Beni en çok memnun eden, böyle güçlü bir takım ve taraftar önünde, oyundan düşmeden Beşiktaş ruhu gösteren ve beraberliği yakalayan oyuncularıma teşekkür ederim. Maçı kazanabilirdik" yorumunu yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Beşiktaş taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Onlar kazanamasa bile mücadele edeni destekler. Geçen hafta da geriye düştük pes etmedik, bu hafta da aynı şekilde. Beşiktaş daha iyilerini yapacaktır. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz."