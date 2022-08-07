Spor Toto Süper Lig ’in ilk haftasında Beşiktaş , sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Siyah Beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir maç oldu. İlk maç, duyguların da karmaşık olduğu bir maçtı. Zaman zaman kontrol bizdeydi, zaman zaman rakipteydi. Son dakikalarda golü bulduk. Taraftara teşekkür ederim, golü son dakikalarda bulsak da bu bizim mantalitemizi gösterir."

"Josef'in ve Welinton'un sakatlığı oldu. Emirhan'ın gidişi sürpriz oldu. Şu an çözümler üretmeye çalışıyoruz. En kısa sürede kadro derinliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

"Geldiğimden beri futbolcularımız çok çalışıyor. Hoca bir tarafta, futbolcu bir tarafta gibi bir durum bizim için kesinlikle geçerli değil. Hepimiz aynı taraftayız, hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz çok çalışıyoruz."

"Geçen hafta Sampdoria maçında fırsatlar bulduk. 34 kez rakip ceza sahasında topla buluştuk. Her şey şu anda yüzde 100 değil. Önemli olan bu dönemde puanlar kazanmak ve özgüvene sahip olmak. Daha erken gol atmalıydık ama son 2 maçta iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Biraz sabır göstermek gerekiyor. Farklı zamanlarda farklı oyuncular aramıza katıldı. Örneğin Saiss'in bizimle 3. haftası. Bugün tecrübesiyle oynadı. Maç maç hafta hafta daha da güçleneceğiz”

“Bir şeyler değiştirmek gerekirse değiştiririz”

"Üçlü sistemi biliyoruz, bu konuda iyi bilgilerimiz var. Maçı kazandıracak hamlelere karşı hep esnek olduğumu söylemiştim. 3-4-3 ya da 4-3-3 konusunda esnekliğimiz devam edecek. Bir şeyleri değiştirmek gerekirse değiştiririz."















