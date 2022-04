Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Teknik Direktör Valerien Ismael, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenledikleri iftarda, Beşiktaş'ı takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kazancı ile Ismael, sıcak bir ortamda geçen iftarda basın mensuplarıyla sohbet ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler. Valerien Ismael, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu ve "Bu özel camia ile şampiyonluklar, kupalar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

İşte genç teknik adam Ismael'in madde madde basın mensuplarına yaptığı açıklamalar:

ALEXANDER SÖRLOTH

Daha önce Süper Lig tecrübesi var. Güçlü, genç, başarılı, iyi bir santrfor. Burada yaptıkları ortada. Transfer gerçekleşir ise yeniden büyük çıkış yapıp katkı verecek kapasiteye fazlası ile sahip oyuncu.

ÜÇLÜ SAVUNMA

Yeni sistemin eleştirilip, tartışılması normal. Bazı şeyleri bugünden yarına yapamazsınız. Ancak Chelsea üçlü savunma ile Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Önümüzde böyle örnekler çok. Yeter ki, sisteme göre kadro yapınız olsun.

İşte ben bu yüzden sezon ortası geldim.

Böylece eldekileri, takviye yapmamız gereken bölgeleri ve rakipleri daha gerçekçi olarak analiz edebilelim.

SÜPER LİG

Championship’te olduğu gibi daha çok fiziki güce dayalı. Şöyle kavgalı dövüşlü değil. Buradaki lig daha çok teknik oynanıyor. Avrupa’nın 5 büyük liginde olduğu gibi her ülkenin kendine has özellikleri var.

AİLE HAYATI

Ailem Münih’te yaşıyor. Ancak tatillerde birlikte oluyoruz. Buraya geldiler. İstanbul egzotik bir kent. Sadece trafiğini aklım almadı. Restorantları, yemekleri elbette insanları harika. Ailem ile gezme imkanı bulduk.. Almanya’da okullar Temmuz ayında da açık. Benim işim bu, ailem bunu biliyor ve öyle davranıyor..

TRANSFERLER

Şu an alınan Fernandes var. Çok yönlü oyuncu. Rizespor’da kalan maçlarını da yakından takip edeceğim. Transfer felsefe işi. Yüreğini ortaya koyacak, hedefe inanıp kilitlenecek ve her şeyini her maç vermeye çalışan isimleri tercih edeceğiz.

"15 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİNİN BİTİYOR OLMASI ŞANS"

15 oyuncunun sözleşmesinin bitiyor olması şans. Daha rahat hareket etmenizi sağlar. Listenizdeki isimleri takviye etme imkanını sonuna kadar açar. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz.

TÜRKİYE

Tam 20 sene önce bir arkadaşım ile birlikte tatile gelmiştim. Münih’teki benzerim Türk. 6 kardeşler. Hepsi de ileri derecede Beşiktaşlı. Futbol oynadığım dönem Beşiktaş’a gitmemi sürekli söyleyip durdular. Futbolcu olarak gelemedim ama hoca olarak burdayım. Beşiktaş ile olan ilişkim çok eskilere dayalı!..

KAMP DÖNEMİ

Sezon öncesi kampı çok önemli. Sezonun temelleri atılıyor. Ne kadar sağlam olursa, öyle devam eder. Temmuz ayında Avusturya’da hazırlık kampı yapacağız. Şimdiden tesis başta olmak üzere planlama yapıp rezervasyon netleştirdik. 3 - 4 tane de üst düzey maç yapacağız.

HAKEMLER

Sadece 4 maçtır burdayım. Öyle net hata görmedim. Adana’da, Trabzonspor ’a verilen penaltıyı garipsedim. VAR’a rağmen hem de. Ancak bu tarz kararlar futbolda var. Sezon içinde; lehte ve aleyhte verilip bir denge bulunuyor..

MICHY BATSHUAYI

Kaliteli oyuncu. Ancak burada attığı goller aynı oranda değil. Kesinlikle çok daha fazlasını atmalıydı. Santrfor da kaleci gibi. Atınca göklerde, kaçırınca tam tersi. Kalecilerde de benzer durum söz konusu. Topu kurtarırsa iyi, golü yerse tam tersi. Yine de Batshuayi haksızlık yapmayayım. Zira tüm takım için zor bir sezon. Futbol takım oyunu. Akşama varsa bu herkesi olumsuz etkiler. En çok da bu saydığım iki mevkiyi..

SAÇ ESPRİSİ

(Geldiğinizde saçlarınız simsiyahtı. Kasımpaşa maçı sonrası beyazlar; siyah-beyaz oluyor gibi. Ne dersiniz?)

Hoca bu soruya uzun bir gülüşten sonra, “Bir ayda değil ama seneye sizin saçlarınız gibi olabilir. Uzunluk değil, renk olarak!..” yanıtını verdi.

KENAN KARAMAN

Almanya’dan tanıyorum. Milli takıma kadar yükseldi. İyi çalışıyor. O da istenilen düzeyde değil. Yeni sezonda herkesin kademe atlayıp, bu sezonun çok üstüne çıkması gerekiyor.

"ALANYASPOR FARKLI"

Oyun felsefesi olarak Alanyaspor çok farklı güzel işler yapıyor ligde . Çok pozisyon üretiyor. Sistemi içinde iyi işler yapıyorlar. Ligin lideri, alt bölümü, orta sıralarda bulunan takımlar ile oynadık. Bir fikir edindik genel olarak.

"VİZYONUMUZ ELBETTE AVRUPA"

Bizim vizyonumuz elbette Avrupa. Soruna kadar bunu kovalayacağız. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Ligi 5’nci bitirsek de gidebiliriz. Trabzon kupayı da alırsa yine orada oluruz.

"HER İDMAN MAÇTIR"

Maçlar genelde ortalama 45-60 dakika arası oynanıyor. Gerisi, faul, taç gibi pozisyonlar. Duraklamalar. Bu yüzden aynı süre kadar idman yapıyoruz. Her idmanımız maç havasında. Bu yüzden genelde 2, bazen de süre uzun ise üç gün izin veriyoruz takıma. Bunu futbolculara bu şekilde monte etmeye çalışıyoruz.

İLK YENİLGİ

Hayal kırıklığı yaşadım. Aklımızdan geçmeyen sonuç. Rakibe saygı duyuyoruz. Ancak tamamen kendi hatalarımız yüzünden yenildik. Maç içinde çok gel gitler oldu. Tam denge kurduk skor üreteceğiz derken, yine düştük. Tamamen bizim hatamız eksikliğimiz.

ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş yıllardır hep yarışın içinde olan bir kulüp. Biz üstüne koyup yeniden mutlu son yaşamak için buradayız. Tesisleri, stadı, özellikle tribünleri dolduran taraftar fark yaratıyor. Bu özel camia ile şampiyonluklar, kupalar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Orhan Yıldırım