Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Tek hedef şampiyonluk

Roman Saiss, Emrecan Uzunhan, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Wout Weghorst transferleriyle sükse yaratan ve adeta rakiplerine gözdağı veren Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor. 2. yurt dışı kamp dönemini İspanya'da gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien Ismael yayıncı kuruluş beIN Sports'a röportaj verdi. Fransız teknik adamın A'dan Z'ye tüm merak edilenleri yanıtladı. Şimdi söz başarılı çalıştırıcıda...

'Yorgunuz ama normal'

"Bizim için çok iyi kamp oldu. Futbolcular için biraz zor geçmiştir. Fiziksel, kuvvet anlamında takıma biraz yüklendik. İstediğimiz tempoya ulaştık. Tek olumsuz Josef'in sakatlığı oldu. Yeni transferleri de takıma entegre etme şansı yakaladık. Aradaki en büyük fark hava durumu. Burada biraz daha sıcak. Sabah erken çalışıyoruz ve akşam geç çalışıyoruz. 4. haftamızı bitiriyoruz. Yorgunluğumuz var. Bunu da normal görüyorum."

'Yarın Saiss'ten faydalanacağız'

"İngiliz ve Türk hocalarımız var. İyi bir kaynaşma sağladık. Hepimiz birbirimiz için çalışıyoruz. Biz de bu süreçte Türk mantalitesini öğrendik. Ben tamamen ekibin sorumluluğunu üstleniyorum. Hepimiz %100 olmalıyız ki futbolculara örnek olmak için karşılık verelim. Şunu çok net şekilde söylemeliyim. 3'lü sistem tüm majör liglerde oynatılan bir sistem. Bizim sistemimiz de bu. Biz bu sisteme inanıyoruz. Bu sistemde 150 üstü maça çıktım. Çok farklı seviyelerde oynadım. Şampiyonlar Ligi gibi... Savunma hattında eksiklerimiz görünüyor. Yarın ki maçta Saiss'ten faydalanacağız. Emrecan'a süre vereceğiz. Ben bu sistemi kullanmak için buradayım."

'Wolves maçında 3 stoperimiz yoktu'

"Necip, Saiss, Emrecan, Montero ve Welinton kadromuzda. Hepsinin sağlıklı olması bizim için çok önemli. Wolves maçında 3 stoperimiz yoktu. Hepsi geri döndükten ve geri oynadıktan sonra tümünden faydalanacağım. Saiss takıma dahil oldu. Yarın ilk maçına çıkacak ve süre vereceğim. Sampdoria maçında da 45 dakika süre vermeyi planlıyoruz. Umut ediyorum ki ligin ilk maçı olan Kayserispor maçına hazır olacaktır. Ghezzal her pozisyonda oynayabilir. Öyle bir futbolcu. Onun yaratıcılığına ihtiyacımız var. Kalitesini gösterdi. Milli takımdan döndü ve yüzde yüze ulaşmasını bekliyoruz. Ulaştığı zaman bize çok şey katacaktır."





'Weghorst, Muleka ve Cenk fark yaracaktır'

"Bu sezon sadece Ghezzal ile Rosier değil. Weghorst, Muleka ve Cenk fark yaracaktır. Tüm futbolcularımız bu başarıda pay sahibi olacaktır. İhtiyacımız sol kanat bek pozisyonunda. Rıdvan'ın gitmesinden sonra ihtiyaç duydu. Daha sonrasına bakacağız. Sabırlı olacağız. Bizimle olmayan oyuncuların katılması gerekiyor. Saiss bize katıldı. Emrecan ve Montero'nun takıma katılması... Ghezzal'ın yüzde yüz olmasını bekleyeceğiz. Esas hedefimiz Rıdvan'ın yerine bir transfer olabilir. Rıdvan'ı tutmak istedik. Kendisiyle konuştum. Daha dikkat çekeceğini söylemiştim ama karar kendisinin. Kulübün de ekonomik karar alması gerekiyordu. Herkes mutlu bir ben mutlu değilimdir belki. Hayat bu. Kariyerinde başarılar dilerim. Artık bu tarafa odaklandık ve bizim ihtiyacımızı karşılayacak isimlere bakıyoruz."

'Sol beke ihtiyaç var'

"Sol bek pozisyonu zor bir pozisyon. Sadece bizim için değil tüm Avrupa buraya odaklanmış durumda. Umut bizim kadromuzda. İyi çalışıyor ve iyi işler yapıyor. Ama sezonun kalanına tek bir bek oyuncusu ile çıkmak bizi zor duruma sokabilir. En az iki isimle çıkmamız gerekli."

'Ceyhun bey ihtiyacımızı biliyor'

"Transferde adı geçen isimler hakkında yorumlar yapmak istemiyorum. Transferlerde hızlı davrandık. Saiss, Muleka ve Weghorst gibi oyuncuları ikna etmek için çok geç kalmadık. Ben saha tarafına odaklanmış durumdayım. Ceyhun bey ihtiyacımızı biliyor. Ben kendisine güveniyorum. Her zaman bizim ve kulüp için doğru çözümleri sonuçlandırmıştır."

'Doğru işler yapıyoruz'

"Sistem değil futbolcuların kalitesi belirleyicidir. Hepsi idmanlarına devam ediyor. Hepsi süre alıyor ve oynuyorlar. Doğru yoldayız, doğru işleri yapıyoruz. Cenk çok iyi bir kamp geçiyor. Weghorst çok sıkı çalışıyor. Muleka da her geçen gün kendini geliştirmeye çalışıyor ve gelişime açık. Kayserispor maçına kadar hepimiz hazır olmak istiyoruz."

'Josef yerine transfer düşünmüyoruz'

"Josef önemli bir futbolcu. Çok saygılı bir insan. Durumu kendi içimizde biraz konuştuk. Birkaç hafta bekleyip tedavi sürecini takip edeceğiz. O bölgede yeteri kadar oyuncumuz var. Josef de geldikten sonra yeteri kadar futbolcumuz olmuş olacak. Gençlerimiz de var. İyileşme sürecini takip edeceğiz. Başka bir futbolcumuz sorun yaşarsa önceliğimiz olur ama Josef'in yeri önceliğimiz değil. Bu pozisyona transfer düşünmüyoruz."

'Wolves maçını abartmamalıyız'

"Wolves maçı hazırlık maçıydı. Çok abartmamak lazım. Maça iyi başladık ve ciddi bir hata yaptık. Aslında yapmamaız gerekiyordu. O seviyeye karşı kendimizi denemek istedik. Bunu yapabildiğimizi ilk 20-30 dakika gördüm. Eksiklerimiz vardı. Saiss, Montero gibi oyunculardan faydalanamadık. Emrecan'ı sonradan oyuna aldık. Sol stoper pozisyonda sol ayaklı stoperimiz olsaydı eğer daha memnun olurdum. Bunlar küçük detaylar ve bir bütünün parçaları. Biz sadece Wolves ile değil Mainz ve Werder Bremen gibi Alman takımlarına karşı da oynadık. Premier Lig takımına karşı oynadık. Güçlü ekipler. Bizim için en önemli olan 6 Ağustos günü kendi taraftarımızın önünde oynayacağımız Kayserispor maçı."

'Şampiyonluk tek hedef'

"Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Böylesi bir kulüp için şampiyon olmak tabi ki tek hedeftir. Şampiyon olmak için maçları kazanmamız gerekiyor. Bunu yapmak için ise hazır olmamız gerekiyor. Geçen sezondan gördüğümüz fizik kondisyonunu geliştiriyoruz. Kalite ve disiplin konusu var. Bunların üzerine çalışıyoruz. Bunlar yavaş yavaş oluyor. Benim beklentim tüm futbolcularla birlikte sezona iyi bir şekilde başlamak olacak."