Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael: Önümüzdeki sene için...

Süper Lig 'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Dev maç öncesinde Siyah-Beyazlılar'ın hocası Valerien Ismael konuştu.

Fransız hoca şu ifadeleri kullandı:

"Henüz lig bitmedi. Önemli bir maça çıkacağız, taraftarın büyük desteği var. Önümüzdeki seneye en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bazen eksikler ve cezalılar oluyor. Bu sorunları çözmek bizim işimiz. Ekibimizle birlikte bu sorunları çözmeye çalıştık. Domagoj Vida'nın ailesel bir sorunu var, umarım en kısa zamanda aramızda olur."



