Süper Lig 'in 34. haftasında Beşiktaş dolu tribünleri önünde Vodafone Park'ta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar'ın başında ilk kez kaybeden teknik direktör Valerien Ismael de son düdüğün ardıdnan mağlubiyeti değerlendirdi.

'Zor bir gece oldu'

Zor bir maç oynadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Büyük hatalar yaptık. Bu hatalar ivmelenmemizi etkiledi. Haliyle maç sonunda da gol atamadık. Larin'in kaçırdığı son andaki pozisyonda maçın özeti gibiydi. Bu hataları yapamayız. Zor bir gece oldu bizim için" dedi.

'Golleri yemeyebilirdik'

Giresun ve Kasımpaşa maçlarında art arda gol atamamalarını yorumlayan Fransız hoca, "Penaltı pozisyonunu görmedim ancak maçın genelinde hatalarımız var. Oralarda daha dikkatli olsak yemeyebilirdik, bunları çalışacağız. Kazanmak için de gol atmamız gerekiyor. Fırsatlar da yakaladık çok fazla ama atamadık. Golümüz de var, ofsayttan dolayı iptal edildi. Hücumda biraz daha acımasız olmamız gerekiyor, kazanmamız için" yorumunu yaptı.

'Acı verici oluyor'

Son düdükle mağlubiyete rağmen kendilerine büyük destek veren Siyah-Beyazlı taraftarlar hakkında da konuşan Ismael, "Taraftarımız bize inanılmaz destek gösterdi, harikalar. Bu tarz maçlarda bu sevgiye karşılık vermemiz lazım. Bunu yapamadığımızda da acı verici oluyor bizim için. ben ve tüm takım, herkes üzgün. Ama pazar günü maçımız var. Başımızı dik tutacağız" ifadelerini kullandı.