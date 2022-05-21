Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş , sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında siyah beyazlı takımın teknik patronu Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam, yeni sezon öncesi transferler yapacaklarını ancak bu transferlerin doğru transferler olması gerektiğini söyledi. Valerien Ismael bu konuda dün başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı ile görüştüğünü dile getirdi.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

Oyunun özelinde son 15-20 dakikasında önümüzdeki sezonun takımını gösterdik. Maçın öncesinde de söylemiştim. Mental anlamda güçlü olmak, fiziksel olarak güçlü olmak ve disiplin olarak güçlü olmak. Ayrıca tabii bir de kalite. Önümüzdeki sezon hazırlanırken ön plana alacağımız konular belli. Bazen çok iyi oynadığımız maçlar oldu.

Şu anda kadroyla ilgili oluştu. Kararlar aldık, alıyoruz. Dün de başkanımız ve Ceyhun beyle görüşme yaptık. Biz tabii ki transfer yapacağız. Burada en önemli konu doğru futbolcuları bulabilmek. Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu bilen futbolcuları transfer etmek olacak hedefimiz. Fiziksel olarak iyi futbolcular kadromuza katmak istiyoruz.

Adım adım gitmekte fayda var. Tatil ve toparlanma zamanına giriyoruz. İşimizi yapacağız. Doğru transferleri yapacağız. Sezon başını iyi geçirmemiz lazım. Fiziksel olarak futbolcularımızı doğru şekilde hazırlamamız lazım. Sakatlıkları daha da azaltmamız gerekiyor. Bu sezon bu konuda çok yıprandık. Bugün mesela 6 eksiğimiz vardı. Bunları hazırlamak için, doğru hazırlık sürecini ayarlamamız gerekiyor.