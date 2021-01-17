Süper Lig'in 19. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne oluyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray maçı öncesinde yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Zaman zaman bazı tercihler yapıyoruz. Oğuzhan'ı kullanıyoruz, Mensah'ı kullanıyoruz. Adem geliyor yavaş yavaş. Gökhan Töre geliyor. Daha zengin bir kadro olacak bundan sonraki süreçte. Herkesin performansını yükseltmeye çalışıyoruz. Bugünkü tercihimiz Oğuzhan. Welinton yok, Montero var. Montero da oynayan bir oyuncu. Rıdvan var.

İyi hazırlandık. İyi konsantre olduk. Tabii ki zor bir maç, Galatasaray'la oynuyoruz. Direkt rakibimizle oynuyoruz. İnşallah kazanırız.

Güven Yalçın sakatlık yaşadı. Kadrodan çıkardık. Onun yerine Serdar'ı aldık galiba. Bunlar yaşanabiliyor.