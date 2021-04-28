Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrasında flaş sözler söyledi. Yalçın, herkesin Beşiktaş'ın kaybetmesini beklediğini, TFF'nin 3 günde bir maç verdiğini, Hatayspor'u erteleme için aradıklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını söyledi.

İşte Sergen Yalçın'ın flaş sözleri:

Çok zor bir müsabaka. Rizespor Bülent hoca geldikten sonra ciddi çıkış yapan bir takım. Yetenekli oyuncuları var. Sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum.

Rize deplasmanına geliyorsun, kolay değil. Zaten sürekli bizim kaybetmemizi bekliyorlar. Sürekli algı. Şunu soruyorum rakiplerin maçı yok mu? Aslında çok farklı şeyler var konuşmak istediğim ama konuşamıyorum. Şu 4 hafta bitsin ondan sonra herkes hakkında konuşacağım.

Oyuncularım aslan gibi çıkıp mücadele ediyor. Rakiplerle bizim işimiz yok. Biz kazandıktan sonra bizim rakiplerle işimiz yok. Eksiğiz. Kenardan sokacak adamımız yok içeriye...





Kaç maçtır 5 oyuncu değiştirme şansını bile kullanmıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu sene aldığımız oyuncuların katkısını çok gördük.

Hatayspor'u aradık. Dedik ki 'Maçı bir gün ileri alalım'. Yeterli dinlenme süremiz yok. Bir gün sonra oynayalım. Demek ki insan sağlığından yalandan bahsediyoruz. Ne olacak Hatay maçı bir gün sonraya alınsa. Hatayspor'un ne derdi var ligle ya da küme düşme durumu mu var! Biz federasyona da teşekkür ediyoruz. Nasıl bir program yapıyorsunuz. 3 gün sonraya maç yazmışlar. Biz bunu anlayamıyoruz. Biz kime karşı mücadele veriyoruz onu bile çözemedik.

Maç bitiyor Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da... Göreceğiz Cumartesi ne olacağını... Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını. Biz kimle mücadele ediyoruz. Bizim kimseden korkumuz yok. Sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz.





ÖMER ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendikleri maçın sonrasında “Beşiktaş’ı hem analiz ederken, hem biz nasıl oynamamız gerektiğini önümüzdeki 3-4 günde çalışıp, hem oyuncularımızı dinlendirip hem onun çalışmalarını yapıp inşallah Beşiktaş’a karşı da orada keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Zor bir rakip, Türkiye’de bana göre bu sezon tümün genelinde en iyi oynayanlardan birisi ama bizde çıkacağız orada kesinlikle bu güne kadar nasıl her rakibe saygı duyup ama hiçbir rakipten korkmadığımız gibi orada da cesur bir şekilde galibiyet için oynayacağız. Oraya kesinlikle savunma yapmaya değil, hücum yapmaya gideceğiz. Çünkü benim oyun anlayışım, en iyi savunma hücumdur diye düşünüyorum. Oyuncularıma da bunu sürekli iletmeye çalışıyorum. İnşallah orada da yine izleyicilere, taraftarlarımıza keyifli güzel bir futbol izletiriz, yine iyi bir sonuçla Hatay’ımıza döneriz.” ifadelerini kullanmıştı.

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