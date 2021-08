Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın konuşuyor (CANLI)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TRT Spor'da yayınlanan 100'de 100 Futbol programında açıklamalarda bulunuyor. Sergen Yalçın'ın konuşmasını canlı takip etmek için sayfayı sık sık yenileyiniz.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Aklımda futbolcu olmak yoktu

Küçüklüğümde futbolcu olmayı hiç düşünmüyordum. Arkadaş ortamında eğlencesine oynuyorduk. 16-17'sinden sonra olacağız galiba dedim. Aklımda yoktu öncesinde futbolcu olmak. Hiç düşünmedim. Bir gün evde oturuyoruz. İlkokul 5'e gidiyorum ben daha. Babam Beşiktaş'ın seçmeleri var, gitsene dedi. Ne yapacağım baba dedim ama gittim. Sonra bir anda gelişti her şey. Çocukluğumuz Sarıyer'de Rıdvan Dilmen seyrederek geçti. Kilyos'ta oturuyorduk biz. Kilyos'tan Sarıyer'e sürekli Rıdvan Dilmen için giderdik.

Hiç eyvah demem

Ben hiç eyvah demem. Kurada da eyvah demedim, hiç eyvah demem. Maç oynayacağız sonuçta. Oynanmamış maç sonuçta. Futbolculuk çok kolay. Sadece kendinden sorumlusun. Ancak teknik direktörlük daha farklı, bir sürü insanı yönetmen gerekiyor.

Takımlarda oyuncuya bağlı bir düzen asla kurulmamalı

Çalıştığım kulüplerde hiçbir oyuncuyla iletişim açısından sorun yaşamadım. Oyuncu benimle konuşarak sorununu çözer. Oğuzhan geldi. 'Hocam ben neden oynamıyorum?' dedi. Ben de neden oynamadığını anlattım. Oğuzhan Özyakup iyi oyuncu ancak devamlılığı yok. Oğuzhan çok yetenekli bir oyuncu. Oynatıyorum, çok iyi oynuyor, sonra 1 hafta yok, sakat. Bir takımda 20-22 oyuncu varken tolerans geçemiyorsun. Yerine oynayan da iyi oynayınca formayı alıyor. Takımlarda oyuncuya bağlı bir düzen asla kurulmamalı. Takımı bitirir. Camiayı bitirir. Ben bunu gördüm. Hiçbir türlü oyuncuya bağlı düzen olamaz.

Taraftarı görünce ekibime 'Biz yandık.' dedim

Stadyumda imza töreni yapmak planda olan bir şey değildi. Tamamen tesadüf oldu. Tribünde o seyirciyi görünce şok oldum. Taraftarı görünce ekibime 'Biz yandık.' dedim. Aldığımız sorumluluğun büyüklüğünü o ana kadar anlamadık. Geçtiğimiz sezon, bence tarihin en zorlu sezonu. Sezon başında işler iyi gitmiyordu ama sebepleri var. Taraftarlara çok yanlış bilgi veriliyor. Bizim gizli saklı işler yapmaktansa herkese anlatmamız lazım.

Avrupa'dan elendiğimize sevindik

Hesapta olmayan Paok maçı önümüze çıktı. Toplandık, 10 gün sonra Paok maçı var. Bana hazırlık maçı yapmadan Paok maçına çıktı dediler. 10 gün var. Ben bilmiyorum hazırlık maçı yapmasını, sen mi biliyorsun? Köy takımıyla oynuyorsunuz dediler. Hangi köy takımı? Geçen sene Avrupa'dan elendiğimize sevindik. Yaptığımız işin uzun vadeli planlar yapmaya uygun olmadığını düşünüyorum. Gönül ister ki 20 sene kalalım ama işin başarı boyutu var.

Planlarım arasında Avrupa'da çalışmak da var

Kariyer planım biraz sekteye uğradı. Geç geldim büyük takıma. 4 yıl önce gelmem lazımdı Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Kariyer planlamamda Beşiktaş'la başarılar kazandıktan sonra La Liga'ya gitmek var. Gelen teklifler oldu ama Beşiktaş'tan ayrılacaksam hatırı sayılır bir takıma giderim. Tabii ki de her hoca Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak ister ama şu an değil. Biz oyuncuyla anlaştık ama Federasyon limit yüzünden tescil etmiyor. Başkanımız limit aşmak için öyle gelirler buldu ki, o gelirlerle limiti aştık ve oyuncu aldık.

Şampiyonlar Ligi'nde zor gruba düştük

Avrupa ile aramızdaki fark çok açıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde artık büyük fark var. En zoruna düşmedik ama bence çok zor bir gruba düştük. Ülke futbolu olarak önce kendi yerimizi bilmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde tempoya ayak uydurmamız gerekiyor. Bu şekilde çalışıyoruz ve antrenmanlarımız çok yüksek tempoda geçiyor. O tempoya hazırlıyoruz takımımızı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde rakibe göre format değiştireceğiz. Burada bir planın olacak. Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde bir iki ilerlersin ama Şampiyonlar Ligi çok zor. Teixeira 8-9 aydır top oynamıyordu. İyi de çalışıyor. Oyuncuyu 60 dakika da olsa oynatıp maç kondisyonu verelim, Şampiyonlar Ligi'nde de 60 dakika oynatırız dedik. Batshuayi, Chelsea'nin kampından sezona hazır geldi.

Ghezzal transferi tesadüftü

Oyuncuyu inandırabilmek çok önemli. Yabancı oyuncuları inandırmak biraz daha zor çünkü arada tercüman var. Tercümanların da o anki duyguyu aktarmaları gerekiyor. Ghezzal'ın transferi tam anlamıyla bir tesadüftü. Telefondan seyrettim, topu alışına verişine baktım ve hemen getirmelerini söyledim.

Sizden daha iyi oynarım hatta

Oyunculara istediğimizi net anlatıyoruz. Geçen toplantıda söyledim. 'Siz koşmazsanız eğer, o zaman ben de futbol oynarım. Sizden daha iyi oynarım hatta. Ben topu alır, nokta atışı yaparım. Herkesten daha iyi yaparım ama koşamam. Yaşlandık