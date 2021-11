Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından bir hayli üzgündü. Tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu dile getiren tecrübeli hoca, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Eleştirilerin normal olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Ben her türlü ihaleyi alırım. Hiç sorun değil. Yeter ki işler iyi gitsin. İşler iyi gittikten sonra ben her türlü ihaleyi alırım. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Yarın başkanla durum değerlendirmesi yapacağız" diye konuştu.

Üzgün olduğunu kaydeden Yalçın, "Taraftarımızdan kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlar birçok şeyi hak ediyorlar. Bu sezon maalesef istediklerini veremedik, bunun da sorumlusu benim doğal olarak. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor. Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz" dedi.

Hakemlere de sert sözlerle yüklenen Sergen Yalçın, "Oyuncuların motivasyonu çok düştü. Çok iyi başlıyoruz, oyuncularım tepki veremiyorlar. Kaleye gelen ilk top gol oluyor. Hakem arkadaşlar pozisyonları çok iyi değerlendiriyorlar. VAR en ufak pozisyonda aleyhimizde devreye giriyor. Bizim lehimizde olanlarda sezon başından beri devreye girdiğini görmedim. Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda olmaması lazım. Büyük problem. Yarın çok daha büyük kaoslar meydana gelebilir stadyumlarda böyle yönetimler olursa" ifadelerini kullandı.

Kenardan her şeyi hissettiklerini kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Bunu kaybettiğimiz için değil, genel olarak söylüyorum. Sadece bu maç özelinde konuşmuyorum. Çok ciddi bir tepki var Beşiktaş'a karşı. Bunu kenardan hissedebiliyoruz. Geçen hafta %100 penaltı pozisyonumuz var, bugün 2 tane VAR, 10 dakikada maçı bitiriyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. Tamamen televizyon önünde oynanıyor. Bu da benim için en üzücü taraf" yorumunu yaptı.

Mert Günok'un sakatlığı hakkında da konuşan Yalçın, "Mert'in herhalde çapraz bağı gitti" değerlendirmesinde bulundu.