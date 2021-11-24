Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 2-0 olsa dönmezdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybedilen Ajax karşılaşmasının ardından üzgündü.

İyi bir karşılaşma oynadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Sıkıntılı süreçte oyuncularım iyi ve özgüvenli mücadeleyle oynadılar. Maçı ilk yarı koparabilirdik, yakaladıklarımızı gole çeviremedik. Üst düzey takımla oynadık, kolay değil, yakaladıkları zaman kaçırmıyorlar. Onlar geldiklerini buldular, biz 1-0'dan sonra 2'yi bulmalıydık. 2-0 olsaydı, dönmezdi maç. O kadar kolay değil o iş. Bulduğunu atacaksın ki birkaç pozisyon yüzde 100'ün üzerindeydi. Gol atamayıp, yediğimizde de motivasyonu kaybediyoruz. Bu seviyede işler böyle oluyor. Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı, daha iyisini yapabilirdik. Artık bu defteri bu sezon kapatıyoruz. Ligde kazanmanın yollarını arıyacağız. İnşallah bu hafta dönüşe başlarız. Taraftarımıza bize ve oyunculara olan desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

'Teixeira'dan memnun olma ihtimalimiz yok!'

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın performansı hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Genel performansından memnun olma ihtimalimiz yok. Çok farklı beklentiler içerisinde olduğumuz özel bir oyuncu ama oyunsal anlamda katkı yapamıyor. Uzun zaman Çin'de bu tempodan uzak oynadı. O bölgede oyuncu iş yapamadığı zaman rakip kaleye gitmek zor. Belki ligin ikinci yarısında performansını yakalayıp, bize yardımcı olabilir" açıklamalarında bulundu.

Ajax yenilgisi sonrasında basın toplantısında daha detaylı açıklamalar yapan deneyimli çalıştırıcı, "Futbolda bu tür şeyler başınıza gelebiliyor, işler kötü gidebiliyor, tekrar dönüş yakalamak lazım. Özellikle ligden bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedefler koymuyoruz ama bu kadar kötü hedefler de koymuyoruz, daha ortalarda bir tablo koyabilirdik. Kuralar çekildiğinde bir heyecanımız vardı, iyi şeyler yapabiliriz diye düşünüyorduk ama birçok sebep, özellikle sakatlıkların çok fazla olması direncimizi ciddi şekilde kırdı. Bizim için kötü bir periyot oldu" yorumunu yaptı.

Süper Lig hakkında da konuşan Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Koca Beşiktaş bu kadar maç oynuyor, VAR'dan bir tane lehine karar çıkmıyor mu, bu kadar ceza sahasında oynuyor? Denk giden maçlarda, kırılma anlarında, aleyhimize hiçbir şekilde penaltı çıkmıyor. Attığımız goller verilmiyor, yediğimiz goller veriliyor, faulden yediğimiz goller veriliyor, penaltılar verilmiyor, aleyhimize penaltılar veriliyor... VAR'dan lehimize çıkan bir karar yok. Son Galatasaray maçında aleyhimize verilen penaltıyla, Alanya'da VAR'ın devreye girmemesiyle maçın başındaki pozisyon %100 penaltı. Kesinlikle VAR'ın devreye girmesi lazım. Aynısını Galatasaray maçında verdi, bu daha net."

"Nedense bizim maçlarda VAR devreye girmiyor. Ondan önceki maçta da iki tane %100 penaltımız var, televizyon görüntüleri göstermiyor, pozisyon bittikten sonra gösteriyor. Biz TFF'den görüntüleri istiyoruz, yayıncı kuruluştan, biz görüntüleri sildik diyorlar. Görüntüleri bile bize vermiyorlar. Böyle bir ortamda, böyle güvensizliğin olduğu ortamda kazanmak, bir şeyler yapmak kolay değil. Çok ciddi mücadele veriyoruz."

"Şu an devre arası için bir planlama yapmadık. Batshuayi yoktu, bugün sakatlıktan döndü. Hafta sonu onu kullanacağız. Kenan var, Güven var. Zaten yabancı kontenjanımız dolu. Gönderip oyuncu alabiliriz. Finansal kısıtlamalar var, Euro aldı başını gidiyor. Oyunu toparlamamız lazım."



































