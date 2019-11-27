Beşiktaş teklifi iletti! Forvete Pedro sürprizi!
Forvet arayışlarını sürdüren ve Cenk Tosun ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, diğer yandan İtalya’da santrfor almak için çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, Fiorentina’nın Eylül ayında kadrosuna katıp oynatmadığı Brezilyalı genç golcü Pedro’nun peşine düştü.
Everton'ın ikinci yarıda takımda düşünmediği Cenk Tosun’u kadrosuna katmak için Ocak ayını bekleyen Beşiktaş, diğer yandan da İtalya’da golcü arıyor. Gol yollarında sorun yaşayan ve son kazandığı 5 maçın 3’ünde 1, 2’sinde 2 gol atabilen Siyah-Beyazlılar, Fiorentina’nın 22 yaşındaki genç forveti Pedro’ya kancayı taktı. 1.85 metre boyundaki oyuncu için harekete geçen transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Fluminense’de forma giydiği 58 maçta 20 gol atıp, 3 asist yapan genç yıldız için girişimlere başladı.
TORUNOĞULLARI İŞİ BİTİRECEK
Kartal, Fluminense’de 58 maçta 20 gol atınca, 11 milyon euroya Fiorentina’ya gelen Pedro’yu 6 aylığına kiralamak istiyor. Erdal Torunoğulları, geldiğinden bu yana sadece 5 dakika forma şansı bulan genç futbolcu için ilk teması kurdu. Tecrübeli yöneticinin, “Pedro için büyük hayalleriniz var. Ancak oynayamıyor. Bize verin, 6 ay sonra size hazır dönsün” diyerek Fiorentina’yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: Star