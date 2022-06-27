Beşiktaş Tayfur Bingöl ile anlaştı!

Eintracht Frankfurt’la anlaşan Rıdvan Yılmaz’ın boşluğunu Altay’dan Kazımcan Karataş’la doldurmak isteyen ancak bu hedefine ulaşamayan Kartal rotasını sürpriz bir biçimde Tayfur’a çevirdi. Siyah-beyazlılar ile Alanyaspor arasındaki bonservis pazarlığı bu hafta başlayacak. Akdeniz ekibinin yüksek bir bonservis istemesi halinde turuncu-yeşillilere paranın yanı sıra oyuncu takası teklif edilecek.

Beşiktaş ’ın 29 yaşındaki Tayfur’la her konuda anlaştığı aktarıldı. Deneyimli oyuncunun siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istediği de vurgulandı. (Skorer)