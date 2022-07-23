Beşiktaş Tayfur Bingöl için girişimlere başladı

29 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor Yönetimi’yle pazarlıklara kaldığı yerden devam eden Asbaşkan Emre Kocadağ’ın, bu transfere yakın süreç içinde nokta koyması planlanıyor. Tecrübeli futbolcu için ilk olarak takas formülünü devreye sokan ancak olumsuz yanıt alan Kocadağ’ın, yeni bir teklifle işi bitirmesi bekleniyor.

Serdar Saatçı istenirse...

Beşiktaş ’a olan sevgisi ve transfer olma hayalini her fırsatta dile getiren Tayfur’un, tarafların anlaşmasını beklediği ve kulüplerin el sıkışması sonrasında hiç zaman kaybetmeden Beşiktaş’ın İspanya kampına katılacağı belirtildi. Takımda kadro dışı konumda bulunan Serdar Saatçı’yla bir süredir ilgilenen Alanyaspor’un, genç stoper için bir talepte bulunması halinde Beşiktaş’ın bu takasa olumlu bakabileceği konuşuluyor.