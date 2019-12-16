Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın’a önce alkış sonra mesaj

Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ettiği maç öncesinde Siyah-Beyazlı taraftarlar Malatyaspor’un teknik direktörü Sergen Yalçın’ı alkışlarla karşılarken maç içinde ise tezahüratlarla mesaj verdiler.

16 Aralık 2019, Pazartesi 06:01
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Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın’a önce alkış sonra mesaj

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş taraftarı, dün Sergen Yalçın’ı alkışlarla karşıladı.

Siyah-Beyazlı futbolseverler, mücadele başladıktan 41 dakika sonra ise oyunun sık sık durmasının ardından Sergen Yalçın’a çağrıda bulundu ve ‘Sergen takımı ayağa kaldır’ şeklinde tezahüratlar yaptı. 

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