Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın’a önce alkış sonra mesaj
Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ettiği maç öncesinde Siyah-Beyazlı taraftarlar Malatyaspor’un teknik direktörü Sergen Yalçın’ı alkışlarla karşılarken maç içinde ise tezahüratlarla mesaj verdiler.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş taraftarı, dün Sergen Yalçın’ı alkışlarla karşıladı.
Siyah-Beyazlı futbolseverler, mücadele başladıktan 41 dakika sonra ise oyunun sık sık durmasının ardından Sergen Yalçın’a çağrıda bulundu ve ‘Sergen takımı ayağa kaldır’ şeklinde tezahüratlar yaptı.