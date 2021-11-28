Beşiktaş taraftarından 'İstifa sesleri'

Vodafone Park belki de ilk kez bu kadar boş kaldı... Ligde son 3 maçını kaybeden, Şampiyonlar Ligi’nde ise tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratıp, gruptaki 5 karşılaşma sonunda 0 puanı bulunan Beşiktaş ’ta, taraftarlar tribüne gitmeyerek tepkilerini gösterdi. Giresunspor maçında 42 bin kişilik statta sadece 7 bin kadar Siyah-Beyazlı futbolsever vardı. Takımın kötü gidişatı bir yana, bilet fiyatlarının pahalı olması da bu tabloda büyük rol oynadı.

‘İstifa’ tezahüratları

3 gün önce 1-0’dan 2-1 kaybedilen Ajax maçı sonrası Sergen Yalçın’a destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, Giresunspor karşısında da takım toparlanmayınca isyan bayrağını açtı. Karadeniz ekibi farkı 3’e çıkardıktan sonra başta kaleci Mert Günok olmak üzere pek çok Beşiktaşlı oyuncuyu yuhalayan tribünler, Giresunsporlu oyuncuları alkışladı. Bir grup taraftar ‘yönetim istifa’ tezahüratı yaparken, maç sonunda ıslıklıklar ve yuhalamalar iyice arttı.