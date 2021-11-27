Beşiktaş taraftarından flaş tepki: Sergen buraya, hesap ver taraftara!

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a Vodafone Park'ta 4-0 mağlup olan Beşiktaş , üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve lider Trabzonspor 'un 13 puan gerisinde kaldı. Skorun 3-0'a gelmesinin ardından Beşiktaşlı futbolculara tepki gösteren, Giresunsporlu futbolcuları da oynadıkları futbol ve skordan dolayı alkışlarla destek eden Vodafone Park'ta Siyah Beyazlı ekip taraftarlarının son düdüğün çalınmasının ardından hedefinde Sergen Yalçın vardı.

'Sergen buraya, hesap ver taraftara!'

Hüseyin Göçek'in maçı bitiren son düdüğü çalmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar, bu karşılaşmaya kadar destek oldukları teknik direktör Sergen Yalçın’a ilk kez tepki gösterdi. Taraftarlar, karşılaşmanın ardından tecrübeli teknik adama "Sergen buraya, hesap ver taraftara!", "Sergen takımı buraya getir" ve "Sergen gelecek, hesap verecek" şeklinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Sergen Yalçın dönmedi

Stadyum ışıklarının bir kısmı kapanırken, Beşiktaş taraftarları "Çıkmıyoruz" yönünde tempo tuttu. Tecrübeli teknik adam, taraftan gelen bu tepkiye kayıtsız kalarak yeşil zemine geri dönmedi.







