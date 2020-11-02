Beşiktaş taraftarına kavuştu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ’Lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması’ kararı doğrultusunda az sayıdaki Siyah-Beyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park’ta takımlarına destek verme fırsatı buldu. Son olarak geçen sezonun 25. haftasındaki Ankaragücü maçında tribünde yer alan Beşiktaşlı futbolseverler, maç öncesi takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi. Larin'in attığı gol sonrasında da büyük sevinç yaşayan Siyah-Beyazlılar, galibiyet nedeniyle stadyumdan mutlu ayrıldı.