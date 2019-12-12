Siyah-Beyazlı formayla 2016-17 sezonları arasında başarılı bir performans sergilemesinin ardından Fransa Lig 1 ekibi Lyon’a 7 milyon Euro karşılığında transfer olan Marcelo Guedes, önceki gün şok bir olay yaşadı. Uzun süredir Lyon’lu holiganların tepkisini çeken Brezilyalı stopere, takımının Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’le oynadığı karşılaşmanın ardından çirkin bir saldırı yapıldı. 2-2 sona eren mücadele sonrasında sahaya inen bir holigan, üzerinde ‘Marcelo kulüpten defol’ ve bir hayvan resmi bulunan pankartı açtı. Takım kaptanı Memphis Depay, pankartı açan holigana saldırınca işler karıştı. Bu hareketin ardından tribünden birkaç holiganın da inmesiyle büyüyen olaylar, güvenlik görevlilerince güçlükle kontrol altına alındı. Marcelo da takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilirken eski Beşiktaşlı futbolcu da kendisi için hakarette bulunan tribünlere orta parmaklarını göstererek karşılık verdi.

Beşiktaş’la bağlarını koparmadı

Marcelo’ya yapılan çirkin hareketin ardından devreye Beşiktaşlı taraftarlar girdi. Siyah- Beyazlı futbolseverler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tecrübeli oyuncuya sahip çıkıp Siyah-Beyazlılar’a geri dönmesini istedi. Beşiktaşlı taraftarların başlattığı, ‘Come to Beşiktaş’ kampanyası, kısa sürede Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi. Lyon’la 1 yıllık daha kontratı bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’la olan bağını, transfer olmasına rağmen koparmamıştı. Sık sık İstanbul’a ziyarete gelen Marcelo, daha önce yaptığı açıklamada, “Bir gün Beşiktaş’a geri dönmek istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.