Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor 'u konuk etti. Haftanın maçında 4 gol çıktı ama kazanan çıkmadı. Siyah-Beyazlılar ile Bordo-Mavililer; Stryger Larsen (k.k) ve Cenk Tosun ile Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-2 berabere kaldı.

Vodafone Park'taki mücadelede Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır'a çok ciddi tepki vardı. Siyah-Beyazlı taraftarlar önce ısınmaya çıkan milli kaleciye çok ağır küfürler etti, ardından maç başladıktan sonra başarılı eldiven yine küfürlerden nasibini aldı.

Karşılaşmanın uzatma anlarında ise tepkini dozu kaçtı. Uğurcan serbest vuruşu kullanacağı sırada tribünlerden yabancı maddeler sahaya atıldı. Bu sırada Cenk Tosun taraftarlarından sakin olmalarını istedi, Uğurcan Çakır'ı da teselli etti. Son düdüğün ardından da yine tecrübeli file bekçisi soyunma odasına giderken tribünlerden tepkiler aldı.







