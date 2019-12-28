Beşiktaş taraftarı: Aydınus eyyam yapsana!

Son haftalarda hakem hatalarından dert yanan Beşiktaş’ta, Fenerbahçe derbisi sonrası isyan adeta tavan yapmıştı. 3-1 kaybettikleri maçta 2 penaltılarının verilmediğini belirten Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği karşılaşmasında patladı. İlginç bir şekilde tepkilerini ortaya koyan Siyah-Beyazlı futbolseverler, Gençlerbirliği’nin VAR aracılığıyla gördüğü ikinci kırmızıdan sonra hakem Fırat Aydınus’a yüklendi. Tribünlerden ‘Fırat Aydınus eyyam yapsana’ sesleri yükseldi. Maç içinde de ‘VAR’ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı’ ve ‘VAR’ı açıkla, sabrımızı taşırma’ şeklinde tempo tutuldu.

Sayı az destek çok!

Malatya ve Fenerbahçe yenilgileri sonrası Gençlerbirliği maçına Siyah- Beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerin neredeyse yarısından çoğu boştu. Buna rağmen Vodafone Park’ta yer alanlar, takımlarına müthiş bir destek verdi. Özellikle ikinci yarıda susmak bilmeyen tribünler, 4-1’lik galibiyette önemli rol oynadı.