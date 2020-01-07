Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın (8 Ocak) saat 11.00’de yapacağı antrenman ve 17.00’de Mezokövesd-Zsory ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.