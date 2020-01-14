Beşiktaş, taktik çalıştı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Erzurumspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük izinin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren idmana sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.

Kondisyon ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ağırlıklı olarak taktik üzerine yapıldığı bildirildi. Yarım sahada yapılan çift kalede Avcı’nın, sık sık oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi. İdmanın şut çalışmasıyla son bulduğu belirtildi.