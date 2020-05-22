Beşiktaş şut çalışması yaptı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın (23 Mayıs) saat 11.00 ve 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.