Beşiktaş Süper Lig öncesi rakip arıyor!

Koronavirüs salgını sürecinde birçok kez PCR testine giren Beşiktaşlı futbolcular, Süper Lig’in yeniden başlamasına sayılı günler kala bu kez sahada testten geçecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Fraport TAV Antalyaspor’la 13 Haziran Cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma öncesinde takıma tesislerde bir hazırlık maçı yaptırmak istediği bildirildi. Yalçın’ın talebi doğrultusunda harekete geçen yetkililerin bir süredir rakip aradıkları ifade edildi.

Utku mu, Ersin mi?

Bazı kulüplerle temas kuran siyah-beyazlı idarecilerin, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanması planlanan hazırlık müsabakası için gerekli prosedürü tamamlamaya çalıştığı öğrenildi. Sergen Yalçın bu hafta oynanması düşünülen karşılaşmada takımın son durumunu görmek istiyor. Yalçın’ın bu maçta özellikle kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu’nu adeta testten geçireceği belirtildi. Bu maçta daha başarılı olan ismin ligde kaleyi kapacağı kaydedildi. (Milliyet)