Beşiktaş, Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü
2022-2023 sezonu öncesi Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası Beşiktaş'ın fikstürü de belli oldu. Sezona kendi sahasında Kayserispor maçı ile başlayacak olan Siyah-Beyazlı ekip, 17. haftasını BAY geçeceği ligi ise Konyaspor karşılaşması ile noktalayacak. İşte Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonu fikstürü...
2022-2023 sezonu öncesi Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası Beşiktaş 'ın fikstürü de belli oldu.
Sezona kendi sahasında Kayserispor maçı ile başlayacak olan Siyah-Beyazlı ekip, 17. haftasını BAY geçeceği ligi ise Konyaspor karşılaşması ile noktalayacak.
Derbiler ne zaman?
Fikstür çekimi ile birlikte derbi haftaları da belli oldu. Buna göre ligin 8. haftasında Beşiktaş- Fenerbahçe , 10 haftasında Beşiktaş-Trabzonspor ve 13. haftasında ise Galatasaray -Beşiktaş derbileri oynanacak.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1544010878948884480
Süper Lig’de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.
21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.
Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
Beşiktaş'ın 2022-2023 Sezonu Süper Lig fikstürü şu şekilde:
- 1. Hafta - Kayserispor
- 2. Hafta - Alanyaspor (D)
- 3. Hafta - Karagümrük
- 4. Hafta - Sivasspor
- 5. Hafta - Ankaragücü (D)
- 6. Hafta - Başakşehir
- 7. Hafta - İstanbulspor (D)
- 8. Hafta - Fenerbahçe
- 9. Hafta - Giresunspor (D)
- 10. Hafta - Trabzonspor
- 11. Hafta - Hatayspor (D)
- 12. Hafta - Ümraniyespor
- 13. Hafta - Galatasaray (D)
- 14. Hafta - Antalyaspor
- 15. Hafta - Gaziantep FK (D)
- 16. Hafta - Adana Demirspor
- 17. Hafta - BAY
- 18. Hafta - Kasımpaşa
- 19. Hafta - Konyaspor (D)