Beşiktaş, Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü

2022-2023 sezonu öncesi Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası Beşiktaş 'ın fikstürü de belli oldu.

Sezona kendi sahasında Kayserispor maçı ile başlayacak olan Siyah-Beyazlı ekip, 17. haftasını BAY geçeceği ligi ise Konyaspor karşılaşması ile noktalayacak.

Derbiler ne zaman?

Fikstür çekimi ile birlikte derbi haftaları da belli oldu. Buna göre ligin 8. haftasında Beşiktaş- Fenerbahçe , 10 haftasında Beşiktaş-Trabzonspor ve 13. haftasında ise Galatasaray -Beşiktaş derbileri oynanacak.





Süper Lig’de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.

Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Beşiktaş'ın 2022-2023 Sezonu Süper Lig fikstürü şu şekilde:

1. Hafta - Kayserispor

2. Hafta - Alanyaspor (D)

3. Hafta - Karagümrük

4. Hafta - Sivasspor

5. Hafta - Ankaragücü (D)

6. Hafta - Başakşehir

7. Hafta - İstanbulspor (D)

8. Hafta - Fenerbahçe

9. Hafta - Giresunspor (D)

10. Hafta - Trabzonspor

11. Hafta - Hatayspor (D)

12. Hafta - Ümraniyespor

13. Hafta - Galatasaray (D)

14. Hafta - Antalyaspor

15. Hafta - Gaziantep FK (D)

16. Hafta - Adana Demirspor

17. Hafta - BAY

18. Hafta - Kasımpaşa

19. Hafta - Konyaspor (D)



