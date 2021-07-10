Beşiktaş, Şükrü Gülesin’i andı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Efsane futbolcularımızdan Şükrü Gülesin’i vefatının 44. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Şükrü Gülesin, Beşiktaş forması giydiği 10 yılda 3 Milli Küme, 6 İstanbul Ligi, ikişer İstanbul Kupası ve Başbakanlık Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Beşiktaş'ın resmi sitesindeki metin şu şekilde:

"14 Eylül 1922 tarihinde dünyaya gelen Şükrü Gülesin, Beşiktaşımızın formasını giydiği 10 yılda; 3 Milli Küme, 6 İstanbul Ligi, 2 İstanbul Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ortaya koyduğu muhteşem futbolla birlikte attığı korner golleri de onu büyük bir üne kavuşturdu. Adını Avrupa’da duyuran Gülesin, 1950’de İtalya’ya gitti. Palermo, Lazio, tekrar Palermo olmak üzere 3 sezonda, İtalya 1. Ligi’nde 79 maçta 36 gol attı. Gülesin, dünyanın en zorlu liglerinden birinde forma giyen en başarılı yabancı futbolculardan biri olarak kabul edildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olarak anılan ve beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran Şükrü Gülesin’i saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Beşiktaş JK"