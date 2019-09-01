Beşiktaş Stefano Okaka transferini bitiriyor

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Stefano Okaka transferi bitiyor. İtalyan forvetin kiralık olarak takıma katılması bekleniyor.

01 Eylül 2019, Pazar 00:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Stefano Okaka transferini bitiriyor

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sebebiyle gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş'ta Stefano Okaka transferinde sona gelindi. 

Watford'da oynayan golcü oyuncu için İngiliz ekibinin Siyah Beyazlılar'dan 1 milyon euro kiralama ücreti talep ettiği, Okaka'nın da Beşiktaş'tan 2 milyon euro istediği öğrenildi. 

Tarafların anlaşmaya vardığı ve oyuncunun transferin son günü olan pazartesi İstanbul'a gelmesinin beklenildiği belirtildi.

Orhan Yıldırım

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