Beşiktaş Stefano Okaka transferini bitiriyor

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sebebiyle gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş'ta Stefano Okaka transferinde sona gelindi.

Watford'da oynayan golcü oyuncu için İngiliz ekibinin Siyah Beyazlılar'dan 1 milyon euro kiralama ücreti talep ettiği, Okaka'nın da Beşiktaş'tan 2 milyon euro istediği öğrenildi.

Tarafların anlaşmaya vardığı ve oyuncunun transferin son günü olan pazartesi İstanbul'a gelmesinin beklenildiği belirtildi.

Orhan Yıldırım

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